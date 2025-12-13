Perquisito in un blitz antimafia e denunciato per occupazione di un alloggio | assolto 35enne

Durante un blitz antimafia ad Agrigento, un uomo di 35 anni è stato perquisito e denunciato per occupazione abusiva di un alloggio popolare nel quartiere Esseneto. Inizialmente arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, è stato successivamente assolto anche dall'accusa di occupazione abusiva, chiudendo un episodio che ha coinvolto diverse questioni legali.

Era stato denunciato per avere occupato abusivamente una casa popolare nel quartiere dello stadio Esseneto, ad Agrigento, durante la perquisizione che nel dicembre 2024 aveva portato al suo arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. Oggi Alessandro Calogero Trupia, 35 anni, è stato.

