Perquisita l' abitazione di un giovane insospettabile | la scoperta dei carabinieri

I carabinieri di Giugliano in Campania hanno perquisito l'abitazione di un giovane di 23 anni, considerato insospettabile. Durante l’operazione, hanno scoperto droga destinata allo spaccio. L’indagato, incensurato, dovrà ora rispondere delle accuse di detenzione di sostanze stupefacenti.

Controlli antidroga a Barra: un 52enne con precedenti viene fermato in auto con hashish e marijuana. Perquisita anche l’abitazione, dove spunta altra droga #Barra #droga - facebook.com facebook