Perquisita l' abitazione di un giovane insospettabile | la scoperta dei carabinieri

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Giugliano in Campania hanno perquisito l'abitazione di un giovane di 23 anni, considerato insospettabile. Durante l’operazione, hanno scoperto droga destinata allo spaccio. L’indagato, incensurato, dovrà ora rispondere delle accuse di detenzione di sostanze stupefacenti.

È incensurato e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri della locale stazione hanno intensificato i controlli ed effettuano una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un 23enne insospettabile del posto a Giugliano in Campania, frazione Varcaturo.Il ragazzo è. Napolitoday.it

