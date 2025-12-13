Pergolettese-LR Vicenza | dirigerà Gauzolino di Torino

Domenica 14 dicembre alle ore 14.30 si disputerà la sfida tra Pergolettese e L.R. Vicenza, valida per il campionato. La partita sarà arbitrata da Simone Gauzolino, appartenente alla sezione di Torino.

A dirigere la gara Pergolettese – L.R. Vicenza, in programma domenica 14 dicembre alle ore 14.30, sarà Simone Gauzolino della sezione di Torino.L'arbitro piemontese ha diretto due volte i biancorossi in passato, con un bilancio di una vittoria e un pareggio. Tre invece i precedenti della. Today.it

