Perché Valditara ha chiesto ispezioni a scuola sugli incontri con Albanese e cosa rischiano presidi e prof

Il Ministero dell'Istruzione ha disposto ispezioni nelle scuole toscane in seguito agli incontri su Gaza con Francesca Albanese, relatrice ONU per i territori palestinesi occupati. La decisione ha suscitato attenzione, sollevando dubbi e discussioni su possibili implicazioni per presidi e insegnanti coinvolti.

Il ministero dell'Istruzione ha ordinato delle ispezioni nelle scuole in Toscana, dove si sono tenuti degli incontri su Gaza con Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati. Secondo Valditara questi incontri si sarebbero svolti con gli studenti senza contraddittorio, durante l'orario scolastico, con una chiara violazione della circolare che il ministero aveva emanato a novembre. Fanpage.it Scuola, Valditara chiede ispezioni in due istituti in cui ha parlato Francesca Albanese - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, Valditara chiede ispezioni in due istituti in cui ha parlato Francesca Albanese ... tg24.sky.it

Interventi di Francesca Albanese nei licei, il ministro Valditara manda gli ispettori in Toscana - Valditara ha dichiarato "di aver letto su organi di stampa che la relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato ... msn.com

Quello che sta accadendo è gravissimo. Il ministro Valditara ha chiesto ispezioni ministeriali in due scuole solo perché hanno ospitato un incontro con Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU. Una scena che sembra uscita da un romanzo distopico e i - facebook.com facebook

