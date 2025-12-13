Perché sui treni non ci sono cinture di sicurezza | la spiegazione degli esperti

Perché sui treni non sono presenti cinture di sicurezza? Molti passeggeri se lo chiedono, ma la realtà è diversa da quanto si possa pensare. Gli esperti spiegano che l’assenza di cinture non è casuale, ma legata a fattori di sicurezza e progettazione specifici dei mezzi di trasporto ferroviari.

Sui treni non esistono cinture di sicurezza e, anche se molti passeggeri lo notano solo dopo anni di viaggio, non si tratta affatto di una mancanza. Secondo gli esperti questo dettaglio è frutto di una scelta precisa e studiata, non di un vuoto normativo. La sicurezza ferroviaria, infatti, non si affida ai dispositivi individuali, ma all' ambiente controllato entro cui il treno si muove, ovvero un sistema altamente regolato fatto di binari, segnali e infrastrutture dedicate. I treni, a differenza delle automobili, non devono affrontare frenate improvvise, ostacoli imprevisti o collisioni laterali.