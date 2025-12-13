Perché sono sempre così stanco?

La stanchezza costante è una delle problematiche più diffuse tra i lavoratori di tutto il mondo. Spesso, nonostante il riposo, ci si sente esausti e privi di energie, soprattutto nel pomeriggio. Questa sensazione ricorrente influisce sulla produttività e sul benessere quotidiano, portando a chiedersi quali siano le cause di una fatica persistente.

È la domanda più comune tra gli impiegati di tutto il mondo. Più che bere caffè di bassa qualità nella sala pausa o affogare in una marea di e-mail, la sensazione di avere un sonno improvviso dopo pranzo è il comune denominatore di tutti i lavoratori. Non importa quanto sia stata produttiva la mattinata al lavoro, il sonno pomeridiano, come lo chiameremo, può rovinare completamente una giornata lavorativa. Se vi ritrovate a chiedervi perché sono sempre così stanco? ogni singolo giorno, non preoccupatevi quindi, non siete soli. A quanto pare la sonnolenza pomeridiana è una questione scientifica.