Perché Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia

Il proverbio “Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia” richiama un’antica tradizione popolare, spesso associata al solstizio d’inverno. Tuttavia, questa data non coincide esattamente con il giorno più breve dell’anno, che nel 2025 cadrà il 21 dicembre. In questo articolo esploreremo il significato di questa affermazione e le sue origini.

“Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”: un proverbio antico, ancora oggi molto diffuso, che sembra entrare in contraddizione con ciò che sappiamo sul solstizio d’inverno, che nel 2025 cadrà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 15:03 UTC (16:03 ora italiana). Eppure, il celebre detto non è un errore, né una semplice superstizione. L’origine del proverbio legato al giorno di Santa Lucia, 13 dicembre, affonda nelle trasformazioni del calendario e nella percezione del tempo, senza contare il ruolo simbolico attribuito alla santa della luce in un momento dell’anno segnato dal buio e dall’attesa. Quotidiano.net

