Perché la Roma avrà un nuovo sponsor sulla maglia col Como | cosa c'è dietro la partnership con Wizz Air

13 dic 2025

La Roma si prepara a indossare un nuovo sponsor sulla manica in occasione della sfida contro il Como. Wizz Air, compagnia aerea europea in espansione, farà il suo debutto come Main Partner sui capi giallorossi, segnando un'importante collaborazione tra il club e il brand.

