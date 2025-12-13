Perchè John Cena è stato il più grande di tutti i tempi

John Cena ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del wrestling e dello sport-spettacolo, diventando un'icona riconosciuta a livello internazionale. La sua carriera, ricca di successi e momenti memorabili, lo ha elevato a simbolo di forza, determinazione e carisma, consacrandolo come uno dei più grandi di tutti i tempi.

Washington, 13 dicembre 2025 – È stato il più grande di tutti i tempi. Un'icona dello sport-spettacolo, l'archetipo perfetto del supereroe americano, capace di uscire dai confini del ring e trasformarsi in un fenomeno globale. Ma il tempo passa anche per chi sembra immortale: stanotte John Cena appenderà gli scarpini al chiodo dopo 24 anni di onorato servizio in WWE. Alla Capital One Arena di Washington, alle 02 italiane (le 20.00 negli Stati Uniti), salirà sul ring per l'ultimo, super-pubblicizzato match di Saturday Night's Main Event. Ad affrontarlo sarà Gunther, uno dei volti più dominanti della nuova generazione.