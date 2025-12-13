Perché il riciclo dei rifiuti è strategico per l’Italia che è anche un’eccellenza

Il riciclo dei rifiuti rappresenta un elemento chiave per l’economia italiana, riconosciuto come un’eccellenza nazionale. Secondo Eurostat, l’industria del riciclo svolge un ruolo strategico, contribuendo alla sostenibilità ambientale e alla riduzione delle importazioni di materiali, che diventano sempre più costose. Un settore che, oltre a proteggere il pianeta, sostiene la crescita economica del paese.

Secondo gli ultimi dati Eurostat l’industria del riciclo, in Italia, è di grande importanza per tutta l’industria nazionale e l’economia in generale, fortemente dipendente dall’importazioni di materiali a costi crescenti. Su un totale di 160 milioni di tonnellate di rifiuti trattati, infatti, ne vengono avviati a riciclo ben 137 milioni di tonnellate, oltre l’85%, a fronte di una media europea di poco superiore al 41%. Gli stessi dati confermano l’ottimo risultato del nostro Paese per quanto riguarda “l’utilizzo circolare di materia” che, nel 2024, si è attestato al 21,6%, rispetto a una media europea dell’11,2%, e a quella degli altri principali paesi europei come la Francia (17,8%), la Germania (14,8%) e la Spagna (7,4%). Formiche.net

