Perché il ramoscello d’ulivo di Arne Slot a Mohamed Salah potrebbe non fare alcuna differenza per il suo futuro al Liverpool

Zazoom 13 dic 2025

L'intervista di Mohamed Salah dopo la partita contro il Leeds ha suscitato molte discussioni, sollevando dubbi sul suo futuro al Liverpool. Arne Slot, allenatore dell'Ajax, ha fatto un gesto simbolico con un ramoscello d’ulivo, ma potrebbe non influenzare le sorti del giocatore. Analizziamo i dettagli e le implicazioni di questa situazione.

Breaking: Mohamed Salah avrà saputo esattamente cosa stava facendo quando ha rilasciato quell’intervista post-partita dopo la partita del Leeds lo scorso fine settimana, ma non puoi fare a meno di chiederti se avrebbe potuto scegliere le sue parole con più attenzione se avesse saputo la reazione che avrebbe ottenuto. Non stiamo parlando del fatto che Salah venga escluso dalla squadra del Liverpool che martedì sera si è recata a Milano per battere l’Inter 1-0. L’egiziano avrebbe sicuramente riconosciuto che non lasciava ad Arne Slot altra alternativa se non quella di intraprendere quell’azione. Ma se Salah si aspettava simpatia da parte dei fan e dei media, ne ha trovata relativamente poca. Justcalcio.com

