Perché Elkann non vende la Juventus a Tether nonostante l'offerta miliardaria ricevuta

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante un'offerta da 1,1 miliardi di euro da parte di Tether, Elkann ha deciso di non vendere la maggioranza delle quote della Juventus. La proposta del colosso delle criptovalute ha suscitato molte speculazioni, ma la famiglia Elkann ha mantenuto la propria posizione. Di seguito, analizziamo le motivazioni e le implicazioni di questa scelta.

Il colosso delle critpovalute ha messo sul piatto 1.1 miliardi di euro per rilevare la maggioranza delle quote del club bianconero detenute dalla holding della Famiglia Agnelli-Elkann. Cosa c'è dietro il "no, grazie" pronunciato nelle ultime ore. Fanpage.it

