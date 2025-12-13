Perché conta il blitz Usa contro una nave cinese diretta in Iran

Un'operazione degli Stati Uniti ha intercettato e sequestrato una nave cinese diretta in Iran, a largo dello Sri Lanka. Secondo fonti statunitensi, l'intervento ha coinvolto un abbordaggio e la confisca del carico, prima che la nave riprendesse il suo viaggio. Questo episodio evidenzia le tensioni internazionali e le strategie di controllo delle rotte commerciali in una regione cruciale.

Secondo quanto raccontato da funzionari statunitensi al Wall Street Journal, la nave cinese si trovava a diverse centinaia di miglia al largo dello Sri Lanka quando gli operativi americani l’hanno abbordata, confiscando il carico e poi lasciando proseguire il mercantile. Gli Stati Uniti stavano seguendo la spedizione, e il carico sequestrato — componenti a possibile impiego per armamenti convenzionali — sarebbe stato distrutto. La rarità è doppia: non solo perché si tratta di un’interdizione “fisica” in mare (più complessa e politicamente sensibile di un’azione finanziaria o doganale), ma perché, per quanto è dato sapere, è anche il primo caso in anni recenti in cui Washington intercetta una spedizione di origine cinese diretta verso l’Iran. Formiche.net PROFESSIONI SANITARIE: ALLA CAMERA INIZIA LA RIFORMA CHE PUÒ CAMBIARE IL SISTEMA. COSA PREVEDE IL DDL E PERCHÉ CONTA PER TUTTI - facebook.com facebook lo sport è un'isola felice perchè (parzialmente) il campo conta ancora rispetto a tutto il resto della società dove ormai i fatti un optional. E quindi ci sa ancora emozionare perchè è ancora "vero" per certi (limitati) versi. Poi ci sono comunque figli e figliastri x.com © Formiche.net - Perché conta il blitz Usa contro una nave cinese diretta in Iran