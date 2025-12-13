Per le feste occhi in più sulla città Patto tra Comune e volontari

Durante le festività, il centro storico si anima di presenze volontarie che aumentano la percezione di sicurezza. In collaborazione con il Comune, queste figure si impegnano a monitorare l’area, offrendo indicazioni e contribuendo a creare un’atmosfera di attenzione e tutela tra luci e mercatini natalizi.

Nel centro storico, in questi giorni di luci e mercatini, ci sono più occhi che osservano. Presenze riconoscibili che attraversano il Pincio, corso Matteotti e piazza XX Settembre, pronte a dare indicazioni, a cogliere segnali, a rafforzare quella sensazione di attenzione diffusa che fa sentire una città più sicura. Da qui nasce la collaborazione avviata dal Comune di Fano con l’Associazione nazionale della Polizia di Stato in pensione, partita dalla scorsa settimana e attiva fino al 6 gennaio. L’intesa, presentata in conferenza stampa, è il primo passo di un rapporto destinato a proseguire anche oltre il periodo natalizio. Ilrestodelcarlino.it State pensando al trucco occhi per le feste? Qui trovate le proposte più belle per i party di Natale e Capodanno - Audace o naturale, ma sempre luminoso, il trucco occhi per le feste gioca sui classici colori, oro, argento, rosso, ma punta anche sui toni nude. grazia.it Buone Feste da Ottico Okky! Che possiate vedere il mondo con occhi pieni di luce e meraviglia. - facebook.com facebook © Ilrestodelcarlino.it - Per le feste occhi in più sulla città. Patto tra Comune e volontari