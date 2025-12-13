Per festeggiare il Natale basta Scamacca | l’Atalanta batte il Cagliari 2-1

In un clima di festa e neve, l'Atalanta conquista una vittoria importante contro il Cagliari nel tradizionale Christmas Match a Bergamo. Con una maglia speciale e l’atmosfera natalizia alle spalle, i nerazzurri si preparano a festeggiare il Natale con tre punti fondamentali. La partita si inserisce nelle celebrazioni di Santa Lucia, aggiungendo un tocco di magia alla vittoria.

Bergamo. La neve che cade sui maxischermi alle spalle del risultato ci ricorda che Natale è vicino. L’ Atalanta lo festeggia in anticipo insieme ai suoi tifosi con una vittoria nel tradizionale appuntamento del Christmas Match (con tanto di maglia speciale) che cade proprio nel giorno di Santa Lucia: tre punti fondamentali contro il Cagliari. Il regalo la Dea non lo riceve, anzi, se lo fa da sola, pur rischiando. Prendendosi un 2-1 con la doppietta di Scamacca, alla terza partita consecutiva a segno. Non gli capitava da un anno e mezzo. Raffaele Palladino aveva chiesto continuità dopo la vittoria contro il Chelsea: “Abbiamo svoltato” aveva detto. Bergamonews.it

