Per Elkann la Juventus è questione di famiglia Tuttosport

John Elkann ha dichiarato di considerare la Juventus una questione di famiglia, respingendo un'offerta ufficiale da 1,1 miliardi di Tether per acquisire l'intera quota del club. La decisione sottolinea l'attaccamento personale e la volontà di mantenere il controllo sulla società sportiva.

John Elkann ha respinto l’offerta ufficiale da parte dell’azienda di criptovalute Tether (1,1 miliardi) per comprare l’intera quota della Juventus. Ma perché Elkann ha rifiutato? Di seguito, l’analisi di Tuttosport. Il motivo per cui Elkann ha rifiutato l’offerta di Tether. Scrive il direttore Guido Vaciago: Non sono affari, ma affetti, quindi non è una questione di soldi. La Juventus è un bene che si tramanda in famiglia, non è un’azienda, quindi non «è in vendita», ribadiscono da casa Elkann. Anche se il club è tecnicamente una società quotata in Borsa ed Exor possiede il 65,4% del pacchetto azionario con un valore preciso, resta inestimabile quello sentimentale e inscindibile il legame per John, che tutto quello che riguarda la Juventus lo ha imparato dal nonno Gianni. Ilnapolista.it

Pagina 1 | Un miliardo per la Juventus, Elkann dice no: l’offerta di Tether sarà respinta - La società di criptovalute, che detiene l’11,5% delle quote, punta all’acquisizione della maggioranza. tuttosport.com