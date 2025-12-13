Per chi vuole scoprire un altro modo di crescere

Un viaggio tra crescita, educazione e scoperte, G IOIA MIA è una commedia giovanile diretta da Margherita Spampinato. La storia segue Nico, un ragazzo di 10 anni, inviato in Sicilia dalla famiglia per riflettere sui propri limiti e desideri. Un percorso di crescita tra humor, emozioni e nuove prospettive.

GIOIA MIA Genere: commedia educativo-giovanilista Regia: Margherita Spampinato. Con Marco Fiore, Aurora Quattrocchi, Martina Ziami, Camille Dugay Comencini, Concetta Ingrassia, Renata Sajeva

I genitori lavorano, l'amata babysitter si sposa e il giovane Nico, 10 anni di impertinenza e di dipendenza dai social, viene mandato in "esilio" in Sicilia, a Trapani, dall'anziana zia Gela (la sempre ammirevole Aurora Quattrocchi). Inevitabile lo scontro generazionale, con cellulare sequestrato e obbligo di pisolino pomeridiano.

