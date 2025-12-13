Pensionata raggirata con il trucco della figlia nei guai Una denunciata

Una pensionata è stata vittima di una truffa orchestrata con il classico stratagemma della falsa figlia. L'episodio si è concluso con la denuncia della truffatrice, anche se la refurtiva non è stata recuperata. Un episodio che evidenzia ancora una volta i rischi delle frodi agli anziani e l'importanza di prestare attenzione a questi inganni.

Ancora una truffa ai danni di un’anziana stavolta però terminata con una denuncia, anche se la refurtiva non è stata recuperata. Un malvivente, a metà novembre, aveva telefonato a casa dell’anziana spacciandosi per un maresciallo avvertendola che la figlia aveva provocato un incidente e servivano soldi per tirarla fuori dai guai. In sottofondo si sentiva una donna piangere disperatamente. L’anziana ha così recuperato orecchini, spille, collane, orologi e altri oggetti in oro, del valore di alcune migliaia di euro che aveva in casa, consegnando poi tutto a una donna che si era presentata alla sua porta. Ilgiorno.it Pensionata raggirata con il trucco della figlia nei guai. Una denunciata - Ancora una truffa ai danni di un’anziana stavolta però terminata con una denuncia, anche se la refurtiva non è ... msn.com

Uno dei due malviventi è stato arrestato in flagranza, la refurtiva è già stata riconsegnata alla pensionata. - facebook.com facebook

© Ilgiorno.it - Pensionata raggirata con il trucco della figlia nei guai. Una denunciata

TRUFFA DEL 'FALSO INCIDENTE', DENUNCIATO UN UOMO DI 36 ANNI | 21/03/2023

Video TRUFFA DEL 'FALSO INCIDENTE', DENUNCIATO UN UOMO DI 36 ANNI | 21/03/2023 Video TRUFFA DEL 'FALSO INCIDENTE', DENUNCIATO UN UOMO DI 36 ANNI | 21/03/2023