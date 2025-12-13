Pellegrino è secondo nella Sprint Individuale a Davos | Tutto bello sono felice è energia olimpica

Federico Pellegrino si aggiudica il secondo posto nella Sprint Individuale a Davos, regalando un weekend ricco di soddisfazioni. Emerso come protagonista, l’atleta azzurro ha dimostrato tutta la sua energia e determinazione, alimentando l’entusiasmo in vista delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026, di cui è stato scelto come portabandiera.

Davos, 13 dicembre 2025 – Un week end super per Federico Pellegrino a Davos. L’Azzurro, designato dal Coni come portabandiera a Milano Cortina 2026 (leggi qui), ha piazzato un’altra conquista e stavolta personale. A seguito del secondo posto avuto con Elia Barp, nella specialità della Team Sprint (leggi qui), arriva il secondo posto nella Sprint Maschile Individuale. Fa il nono podio in carriera sulla pista svizzera, in Coppa del Mondo. La gara è stata vinta dal francese Lucas Chavanat. Terzo il norvegese Oskar Opstad Vike. “Due giorni incredibili – ha raccontato Pellegrino, come riporta agc-coni. Cdn.ilfaroonline.it Sci di fondo: Pellegrino secondo nella sprint di Davos - Federico Pellegrino cede al fotofinish al francese Lucas Chavanat nella sprint a tecnica libera di Davos, valevole per la Coppa del mondo di sci di fondo, ma co ... ansa.it

Sprint di Davos: Pellegrino beffato solo al fotofinish dal francese Chanavat - L'azzurro secondo nella undicesima finale in carriera sulla pista svizzera. msn.com

Sci di fondo: Pellegrino secondo nella sprint di Davos. Il portabandiera azzurro di Milano Cortina cede al fotofinish al francese Chanavat. #ANSA x.com

Eterno Pellegrino! Federico si conferma ai massimi livelli in Coppa del Mondo di sci di fondo con il secondo posto nella sprint skating svizzera di Davos. https://bit.ly/3YnzPH8 #RoadToMilanoCortina2026 FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook

Nilsson ousts Norwegian duo in Planica Sprint competition | Highlights

Video Nilsson ousts Norwegian duo in Planica Sprint competition | Highlights Video Nilsson ousts Norwegian duo in Planica Sprint competition | Highlights