Pellegrino è secondo nella Sprint Individuale a Davos | Tutto bello sono felice è energia olimpica

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Pellegrino si aggiudica il secondo posto nella Sprint Individuale a Davos, regalando un weekend ricco di soddisfazioni. Emerso come protagonista, l’atleta azzurro ha dimostrato tutta la sua energia e determinazione, alimentando l’entusiasmo in vista delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026, di cui è stato scelto come portabandiera.

Davos, 13 dicembre 2025 – Un week end super per Federico Pellegrino a Davos. L’Azzurro, designato dal Coni come portabandiera a Milano Cortina 2026 (leggi qui), ha piazzato un’altra conquista e stavolta personale. A seguito del secondo posto avuto con Elia Barp, nella specialità della Team Sprint (leggi qui), arriva il secondo posto nella Sprint Maschile Individuale. Fa il nono podio in carriera sulla pista svizzera, in Coppa del Mondo. La gara è stata vinta dal francese Lucas Chavanat. Terzo il norvegese Oskar Opstad Vike. “Due giorni incredibili – ha raccontato Pellegrino, come riporta agc-coni. Cdn.ilfaroonline.it

pellegrino 232 secondo sprintSci di fondo: Pellegrino secondo nella sprint di Davos - Federico Pellegrino cede al fotofinish al francese Lucas Chavanat nella sprint a tecnica libera di Davos, valevole per la Coppa del mondo di sci di fondo, ma co ... ansa.it

Sprint di Davos: Pellegrino beffato solo al fotofinish dal francese Chanavat - L'azzurro secondo nella undicesima finale in carriera sulla pista svizzera. msn.com

Immagine generica

Nilsson ousts Norwegian duo in Planica Sprint competition | Highlights

Video Nilsson ousts Norwegian duo in Planica Sprint competition | Highlights