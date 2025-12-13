Pedro Sanchez nominato Persona dell' anno dal settimanale L' Espresso
Il settimanale L'Espresso ha scelto Pedro Sanchez come
L'Espresso ha nominato "Persona dell'anno" 2025 il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. L'intervista integrale di Felice Florio nel numero in edicola del settimanale diretto da Emilio Carelli. Presidente, l'economia spagnola sta vivendo una fase di espansione, con tassi di crescita molto più alti di quelli italiani. Qual è la ricetta? «La Spagna, oggi, rappresenta il 40 percento della crescita totale dell'area euro. Abbiamo oltre 22 milioni di persone impiegate, un numero mai raggiunto nella storia del nostro Paese. Credo che il successo della Spagna rappresenti una sconfessione totale delle ideologie neoliberiste predominanti in molti governi europei e occidentali». Iltempo.it
Pedro Sanchez nominato "Persona dell'anno" dal settimanale L'Espresso - L'Espresso ha nominato "Persona dell'anno" 2025 il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. msn.com
Pedro Sánchez nominato Persona dell’Anno 2025 da L’Espresso - Pedro Sánchez, presidente del governo spagnolo, è la “Persona dell’Anno 2025” per il settimanale L’Espresso, che oggi gli dedica la copertina con un’intervista esclusiva a cura di Felice Florio. tg24.sky.it
Secondo Pedro Sanchez, il successo della Spagna (che da sola ha fatto quest’anno il 40% della crescita europea), rappresenta “una sconfessione totale delle ideologie neo-liberali che sono predominanti oggi nella UE”. In Italia finora ce la raccontavano un p x.com
Il premier spagnolo Pedro Sanchez è stato proclamato Persona dell’anno de “l’Espresso”. Perfetta la motivazione: “Perché ha rappresentato un’alternativa alle derive muscolari della politica globale. Ha respinto gli ultimatum di Trump sull’aumento delle spese - facebook.com facebook
Las sombras del presidente Castillo: los hombres que lo rodean e incluso rompen los protocolos