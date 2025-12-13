Pedro Sanchez nominato Persona dell' anno dal settimanale L' Espresso

Il settimanale L'Espresso ha scelto Pedro Sanchez come

L'Espresso ha nominato "Persona dell'anno" 2025 il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. L'intervista integrale di Felice Florio nel numero in edicola del settimanale diretto da Emilio Carelli. Presidente, l'economia spagnola sta vivendo una fase di espansione, con tassi di crescita molto più alti di quelli italiani. Qual è la ricetta? «La Spagna, oggi, rappresenta il 40 percento della crescita totale dell'area euro. Abbiamo oltre 22 milioni di persone impiegate, un numero mai raggiunto nella storia del nostro Paese. Credo che il successo della Spagna rappresenti una sconfessione totale delle ideologie neoliberiste predominanti in molti governi europei e occidentali». Iltempo.it

