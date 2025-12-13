Pedone investito da un’auto in via Toscana

Stamattina, in via Toscana, un pedone è stato investito da un'auto poco prima delle 9. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, un'ambulanza, l'automedica e una pattuglia della polizia locale per gestire la situazione e ricostruire l'accaduto.

Un pedone è stato investito da un'auto in via Toscana stamattina poco prima delle 9. Sul posto il 118, un'ambulanza e l'automedica oltre a una pattuglia della polizia locale. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Maggiore. Ha riportato traumi e ferite giudicate di media gravità. . Parmatoday.it Pedone investito in via Toscana: trasportato al Maggiore - Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, un'ambulanza e l'automedica e una pattuglia della polizia locale. gazzettadiparma.it

Pedone investito in via Teodosio ad Arezzo, ferita 75enne #Arezzo #incidentestradale #viaTeodosio arezzoinforma.it/pedone-investi… x.com

Pedone 40enne investito da un’auto a Carpi E' accaduto all'incrocio tra via Nicolò Biondo e via Vivaldi... - facebook.com facebook

© Parmatoday.it - Pedone investito da un’auto in via Toscana