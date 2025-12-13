Pedemontana in arrivo la battaglia bipartisan contro il pedaggio | I costi metteranno in ginocchio l’area

L’arrivo di Pedemontana ha scatenato una forte opposizione bipartisan, con preoccupazioni sui costi e l’impatto economico sull’area di Cesano Maderno. Il Partito Democratico evidenzia ancora possibilità tecniche per ottenere la gratuità della tratta ex Milano-Meda, mentre la battaglia contro il pedaggio si intensifica tra critiche e richieste di intervento.

Cesano Maderno (Monza e Brianza) – Per il Pd c’è ancora lo spazio tecnico per ottenere la gratuità della tratta ex Milano-Meda di Pedemontana. Lo ha ribadito il consigliere regionale dem, Gigi Ponti, dopo l’audizione dell’altra mattina in Regione chiesta da 14 sindaci sottoscrittori di una mozione sul tema del pedaggiamento dell’attuale tratto di Milano-Meda da Lentate a Cesano Maderno, che diventerà la B2 di Pedemontana. “Dall’audizione è emerso che le richieste che come Pd abbiamo sempre fatto, ora sono condivise in maniera bipartisan da tutte le forze politiche”, dice Ponti. L’appello. “I tan ti sindaci delle province di Monza e di Como presenti hanno ricordato le preoccupazioni per la cantierizzazione dell’opera, specialmente per i riflessi che avrà sulla viabilità del territorio, e, per il futuro, per il pedaggiamento di una strada da sempre gratuita. Ilgiorno.it

