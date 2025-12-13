Pechino lavora al jet CBJ | cosa sappiamo del progetto

Durante una fiera a Guangzhou, la China ha presentato il nuovo Comac Business Jet (CBJ), un velivolo privato sviluppato dalla statale Commercial Aircraft Corporation of China (Comac). Questo progetto rappresenta un passo importante nello sviluppo dell'aviazione commerciale e privata cinese, con dettagli che stanno suscitando grande interesse nel settore aeronautico internazionale.

La Cina ha svelato nuovi particolari di un suo attesissimo jet. Il produttore di aeromobili statale Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) ha presentato una versione completa del modello per uso privato, denominata Comac Business Jet o CBJ, nel corso di una fiera tenutasi a Guangzhou. Il suo obiettivo: entrare nel mercato dei jet aziendali nel tentativo di competere con colossi occidentali del calibro di Gulfstream Aerospace. Con questa mossa, ha spiegato l'agenzia di stampa del settore aeronautico AIN Media Group, Comac sta " cercando di entrare nel mercato degli aerei VIP con cabina di grandi dimensioni ". Da anni, Pechino lavora per ridurre le sue dipendenze tecnologiche dall'Occidente e costruire una filiera dei semiconduttori autosufficiente. Il baricentro di questa rivoluzione silenziosa è l'azienda da tempo nel mirino della Casa Bianca