Peccatori di gola sì ma tutti da assolvere

Giancarlo Saran, gastropenna della «Verità», presenta il suo secondo volume dedicato alle biografie di tredici persone appassionate di buona cucina. Un viaggio tra storie di piacere e tradizione, che mette in luce l’amore per il cibo attraverso le vite di donne e uomini, confermando come la passione gastronomica possa essere un tratto distintivo di personalità uniche.

Giancarlo Saran, gastropenna della «Verità», ha dato alle stampe il secondo volume dedicato alle biografie (ce ne sono 13) di donne e uomini con una spiccata passione per la buona tavola. Con delle vere chicche, come la passione di D’Annunzio per uova e frittate. In questi giorni, più che mai, la cucina italiana è sotto i riflettori del mondo intero perché c’è stata l’investitura a patrimonio immateriale dell’umanità per l’Unesco. È la prima volta che un tale riconoscimento viene attribuito alla cucina di un Paese: finora questo titolo è sempre stato assegnato solamente ad alcune preparazioni o a determinate tradizioni gastronomiche. Laverita.info

Siamo tutti peccatori? - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. corriere.it

Papa Francesco: siamo tutti peccatori perdonati - All’udienza generale di oggi in Piazza San Pietro, il Papa, dopo aver riflettuto sulla misericordia di Dio nell’Antico Testamento, ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi “su come Gesù stesso l’ha ... avvenire.it

Martedì 2 dicembre 2025 ore 20.45 PECCATORI DI GOLA. Eccellenze italiane a tavola e non solo incontro con GIANCARLO SARAN, storico della gastronomia, scrittore, giornalista, membro dell’Accademia Italiana della Cucina. La cucina è una delle espre - facebook.com facebook