Pd | Il test del carrello lede i lavoratori

"La vicenda del test del carrello messo in atto attraverso ispettori dell’azienda Pam camuffati da clienti e ormai nota a tutti e ha portato al licenziamento in tronco di cassieri colpevoli di non essersi accorti di merce nascosta a bella posta in imballaggi di altri prodotti e una vicenda vergognosa lesiva della dignità delle persone". Sono le parole del Pd di Calcinaia per bocca di Antonio Alberti, Michela Piscicelli e Federico Civitella, che difendono la dipendente della Pam Fornacette a cui è stato inflitta una sospensione dal lavoro di 10 giorni per aver fallito il test. La dipendente sarebbe stata “colpevole” di non essersi accorta di una matita di mascara nascosta dentro il sacco delle castagne. Lanazione.it

