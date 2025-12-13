Pd domani assemblea Tensioni minoranza su ipotesi conta

Domani si terrà l’assemblea del Pd, considerata un momento chiave per consolidare la leadership di Elly Schlein. La discussione si svolgerà in un clima di tensione tra le anime del partito, con alcune minoranze che mettono in dubbio l’importanza di una conta su Roma. L’evento sarà anche una risposta all’attuale scenario politico, con l’attenzione rivolta alle prossime sfide.

Roma, 13 dic. (askanews) – Dovrebbe essere “l’anti-Atreju”, l’assemblea Pd di domani, una prova di forza per rilanciare la leadership di Elly Schlein in risposta alla celebrazione di Giorgia Meloni che andrà in scena sotto le mura di Castel Sant’Angelo, mentre la discussione politica verrebbe rimandata a gennaio, in direzione. Ma la situazione si sta complicando di nuovo, la minoranza minaccia di dare battaglia se il quartier generale Pd deciderà di andare alla conta su un documento programmatico pensato per sancire l’allargamento della maggioranza schleiniana a Stefano Bonaccini e alla sua “Energia popolare”, naturale conseguenza della rottura del fronte riformista Pd avvenuto a settembre. Ildenaro.it

