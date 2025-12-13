Pd Biagioni lascia a fine del percorso | Il mio atto di responsabilità

Biagioni lascia il Pd al termine del suo percorso, definendo la decisione un atto di responsabilità. La sua scelta si inserisce in un momento di riflessione interna al partito, che si prepara alle imminenti elezioni comunali a Prato. La direzione del partito sta esaminando attentamente le strategie future per affrontare le sfide elettorali e rilanciare il proprio progetto politico.

Prato, 12 dicembre 2025 –  Da un’assemblea all’altra. Il Pd si guarda dentro per cercare di avere una prospettiva verso le elezioni comunali. Domani, 13 dicembre, si terrà l’assemblea degli iscritti del Pd: tutti convocati dal segretario provinciale Marco Biagioni. Appuntamento alle 11 al circolo Arci di Paperino. E Biagioni parlerà del suo addio al termine del percorso di Ri-Generazione. “Ho chiesto al segretario regionale di promuovere un percorso di rigenerazione del Partito Democratico pratese, fatto di assemblee nei circoli e di una grande assemblea cittadina degli iscritti, prevista per fine gennaio - scrive in una lettera aperta agli iscritti - Un percorso aperto, trasparente, capace di restituire piena legittimità alle scelte che ci attendono. Lanazione.it

