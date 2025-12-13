Pavia picchiata e segregata in casa per 24 ore | si salva grazie al Gps

Una donna è stata aggredita e segregata in casa per 24 ore a Pavia, riuscendo a salvarsi grazie all'invio della propria posizione tramite GPS. Il proprietario dell'appartamento, un 32enne, è stato arrestato. La vittima aveva condiviso la sua posizione con un conoscente, senza inviare altri messaggi, permettendo così di intervenire in tempo.

Il proprietario dell'appartamento, un 32enne, è stato arrestato. La donna aveva inviato la propria posizione a un conoscente, senza ulteriori messaggi. Tgcom24.mediaset.it Pavia, picchiata e segregata in casa per 24 ore: si salva grazie al gps - Per un'intera giornata una donna è stata tenuta prigioniera da un uomo, poi arrestato, in una casa di Remondò, frazione di Gambolò, in Lomellina. tg24.sky.it

Gambolò, segregata e picchiata in casa per 24 ore: si salva mandano la posizione a un conoscente - L’uomo ha visto il messaggio e pensato a una richiesta di aiuto, così ha allertato la polizia. laprovinciapavese.gelocal.it

Per un giorno intero una donna è stata tenuta segregata in un’abitazione della frazione Remondò del Comune di Gambolò (Pavia), e picchiata ripetutamente dal proprietario dell’alloggio, un uomo di 32 anni. - facebook.com facebook

LEGGI QUI: primapavia.it/cronaca/donna-… #Segregata #Picchiata #Gambolò #Cronaca #Polizia #Arresto #SequestroPersona #Notizie #News x.com

© Tgcom24.mediaset.it - Pavia, picchiata e segregata in casa per 24 ore: si salva grazie al Gps

Remondò, donna rimasta segregata e picchiata in casa per oltre 24 ore: arrestato un 32enne

Video Remondò, donna rimasta segregata e picchiata in casa per oltre 24 ore: arrestato un 32enne Video Remondò, donna rimasta segregata e picchiata in casa per oltre 24 ore: arrestato un 32enne