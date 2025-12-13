Paura per Tommaso Leoni | caduta nello snowboardcross a Cervinia dolore al ginocchio

Durante la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di snowboardcross a Cervinia, Tommaso Leoni è caduto durante gli ottavi di finale maschili, sollevando preoccupazioni per un possibile infortunio al ginocchio. La sua caduta ha interrotto la gara e lascia incertezza sulle sue condizioni fisiche.

A Cervinia, nella prima gara stagionale della Coppa del Mondo di snowboardcross, arriva una brutta notizia per l’Italia: nell’ultimo degli ottavi di finale maschili, infatti, è caduto Tommaso Leoni, che potrebbe essersi infortunato e non ha portato a termine la prova. L’azzurro, inserito nell’ ultima batteria con il transalpino Merlin Surget, l’elvetico Valerio Jud, ed il canadese Liam Moffatt, è passato in testa al primo intermedio, ma nella seconda sezione è stato scavalcato dal francese e dallo svizzero, transitando terzo al secondo rilevamento. Nel terzo tratto di gara, poi, sono caduti l’azzurro e l’elvetico, spianando la strada al passaggio del turno del francese e del canadese: Leoni dopo la caduta si è seduto sulla neve e si è messo la mano sul ginocchio sinistro, dolorante dopo l’incidente. Oasport.it

