Paura per il ds Faggiano dopo un incidente stradale | il dirigente della Salernitana trasportato in ospedale

Il direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano, è stato coinvolto in un incidente stradale durante il viaggio di ritorno da una partita di Serie C. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi, anche se si è trattato di un episodio che ha suscitato preoccupazione. La vicenda si è conclusa senza particolari conseguenze per il dirigente granata.

Solo tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per il direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano, coinvolto in un incidente stradale di ritorno dalla vittoriosa trasferta dei granata a Picerno valida per il campionato di Serie C girone C. Il dirigente granata sta bene ed è vigile.

Salernitana, paura per il ds Faggiano: incidente stradale, trasportato in ospedale - Dopo la partita di Picerno, già in viaggio verso Salerno, l'auto a bordo della quale viaggiava il dirigente granata

