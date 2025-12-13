paupisi ottiene il riconoscimento di comune rifiuti free 2025

Paupisi raggiunge un importante risultato ambientale, ottenendo il riconoscimento di Comune Rifiuti Free 2025. Con una raccolta differenziata superiore al 79% e una significativa riduzione del secco residuo a 70,5 kg per abitante, il paese conferma il suo impegno nella tutela ambientale e nella sostenibilità.

