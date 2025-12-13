Paul Bettany farà parte di Avengers | Secret Wars?

Paul Bettany potrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe con il suo ruolo di Vision in Avengers: Secret Wars. Mentre i Marvel Studios si preparano per l'epico finale della Saga del Multiverso, l'elenco degli attori coinvolti si amplia, includendo già 27 membri annunciati per Avengers: Doomsday, molti dei quali riprenderanno i loro ruoli anche in questa nuova avventura.

