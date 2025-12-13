Patrick Baumgartner ancora tra i migliori | podio sfiorato alle spalle dei tedeschi a Lillehammer

Patrick Baumgartner si conferma tra i migliori nello slittino, sfiorando il podio a Lillehammer. La gara è stata dominata dai tedeschi, storici protagonisti della disciplina, ma la presenza di una bandiera italiana tra le prime posizioni rappresenta un risultato di grande entusiasmo e crescita per lo sport tricolore.

Ci sono i tedeschi, dominatori, da anni, della disciplina, poi però c’è una bandiera tricolore alle loro spalle, qualcosa al quale solo da poco tempo stiamo facendo l’abitudine, ma che fa sempre gioire. La Coppa del Mondo di bob vede ancora Patrick Baumgartner tra i migliori: l’azzurro dopo il podio di Igls conquista il quarto posto a Lillehammer nel 4. Nella seconda discesa, con il ghiaccio un po’ rovinato, il quartetto azzurro con Fantazzini, Mircea e Bilotti non è riuscito a far la differenza, ma in ogni caso è arrivato un piazzamento di qualità, che vale anche la quarta posizione nella classifica di specialità. Oasport.it

