passo avanti in chirurgia arriva il dissettore epatico

La Spezia, 13 dicembre 2025 – Un nuovo passo avanti per la sanità spezzina: un dissettore epatico a ultrasuoni di ultima generazione è stato donato dalla Fondazione Carispezia al reparto di Chirurgia Generale dell’Asl5 della Spezia. La nuova tecnologia, già in uso all’ospedale Sant’Andrea, consente di operare con maggiore precisione e sicurezza, riducendo drasticamente perdite di sangue, complicanze e tempi operatori. Una donazione che rafforza la collaborazione tra Fondazione e Asl e che, soprattutto, si traduce in benefici concreti per i pazienti. “La collaborazione con Asl5 – spiega Andrea Corradino, presidente della Fondazione Carispezia – in questi ultimi anni ha portato a importanti contributi alle nostre strutture sanitarie per restare al passo con le esigenze dei cittadini”. Lanazione.it

