Pasquale Caridi | il falso promotore finanziario con beni e gioielli per 2 milioni di euro

Pasquale Caridi, sedicente promotore finanziario, era in realtà in vertice di un’associazione a delinquere. Dalla gestione abusiva del risparmi alla vendita di strumenti finanziari falsi, fino all’autoriciclaggio: la Guardia di Finanza gli ha confiscato gioielli e polizze assicurative del valore di oltre due milioni di euro. L’indagine della procura di Reggio Calabria ha portato alla confisca di più di 4mila preziosi tra cui 63 diamanti, 14 collane, 33 bracciali e oltre 200 anelli in oro, orologi di marche prestigiose, quali 46 Rolex, 21 Tudor e 7 Cartier, e altre pietre preziose, nonché polizze assicurative e disponibilità finanziarie individuate in Italia, Spagna e Germania. Open.online

