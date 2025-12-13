Party di Natale Ippolito Design | nasce Rinnovare Casa Design

Design, stile, bellezza, funzionalità, evoluzione: sono tante le parole d’ordine della serata-evento organizzata da Ippolito design nello studio di progettazione di via Partenope, sul Lungomare di Napoli, per la presentazione del progetto “ Rinnovare casa design ”. Ad accogliere i circa 200 ospiti intervenuti, il padrone di casa Giosuè Ippolito, titolare dello studio, insieme con la moglie Clelia. Tra sushi e bollicine, l’estrazione premio di due poltrone design e numerosi doni e gadget, l’intrattenimento musicale è stato curato dalla dj Aras. Ippolito Design Studio nasce dalla passione per l’architettura, l’interior e il design su misura. Parlami.eu

Ippolito design: il party di apertura a via Partenope - Ippolito design, con la sua sede a Piazza Vittoria, è pronto ad accogliere i clienti con una metodologia innovativa grazie ai mezzi digitali. eroicafenice.com