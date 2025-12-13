Partite del weekend | il calendario completo della Serie A e dove vederle in TV

Il weekend calcistico si è trasformato in un susseguirsi incessante di partite, con orari variabili e piattaforme diverse. Dalla Serie A alle competizioni europee, il calendario si estende dal venerdì sera al lunedì notte, offrendo agli appassionati un appuntamento continuo con il calcio. Ecco il programma completo delle partite e dove poterle seguire in TV.

Il weekend calcistico non è più soltanto un intervallo tra una settimana e l'altra. È diventato un flusso continuo di partite, orari spezzati, piattaforme diverse e appuntamenti che iniziano il venerdì sera e finiscono il lunedì notte. Le partite del weekend non sono solo una lista di incontri, ma un vero ecosistema fatto di abitudini, scelte e compromessi tra ciò che vorremmo guardare e ciò che riusciamo davvero a seguire. Negli ultimi anni il calcio è cambiato più fuori dal campo che dentro. Il pallone rotola sempre allo stesso modo, ma il modo in cui lo vediamo è diventato frammentato, digitale, a volte persino dispersivo.

