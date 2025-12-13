Parole Elkann Ravezzani si pone una domanda | Perché ha sentito il bisogno di una comunicazione tanto roboante sulla Juve? Forse… – FOTO

Fabio Ravezzani commenta le recenti dichiarazioni di John sulla Juventus, sollevando dubbi sul motivo di una comunicazione così eclatante. La sua riflessione si concentra sulla necessità di comprendere le ragioni dietro questa strategia comunicativa, suscitando interesse e curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Parole Elkann, Fabio Ravezzani si è espresso così dopo le dichiarazioni sulla Juventus di John rilasciate oggi. Cosa ha detto. Le recenti, perentorie smentite di Exor riguardo a una possibile cessione della Juventus (con il rifiuto dell’offerta di Tether) continuano a far discutere l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori. Se da un lato le parole della proprietà hanno rassicurato una parte della tifoseria, dall’altro hanno sollevato interrogativi sulle motivazioni di una presa di posizione così netta e pubblica, inusuale per lo stile sabaudo della famiglia. A porsi questa domanda è stato Fabio Ravezzani. Juventusnews24.com

