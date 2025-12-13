Parma Lazio | segui sintesi tabellino e cronaca live del match della 15a giornata di Serie A
Scopri tutti i dettagli di Parma Lazio, il match della 15ª giornata di Serie A giocato al Tardini. Segui sintesi, tabellino e cronaca live per rimanere aggiornato sull'andamento della sfida tra le due squadre.
Parma Lazio: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match del Tardini, valido per la 15a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18 Alle 18 in campo Parma Lazio allo stadio Tardini, match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 20252026. I padroni di casa, allenati da Cuesta, cercano punti salvezza . Calcionews24.com
Parma-Lazio diretta Serie A: segui live la sfida di calcio oggi - Cuesta affronta Sarri al Tardini nella sfida valida per la 15esima giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
LIVE Parma-Lazio: in diretta la cronaca del match - Il Parma ospita la Lazio nel turno numero quindici, anticipo del sabato, della Serie A 2025 2026: segui la partita, LIVE su Lazionews. lazionews.eu
Verso #Parma- #Lazio, la partita dei grandi ex del passato? ? Da Juan Sebastian #Verón ad Hernán #Crespo passando per Stefano #Fiore ed Enrico #Chiesa: tanti i doppi ex di Parma-Lazio. Alle 18:00 il Parma di Cuesta sfida la Lazio di Maurizio Sarri. @ x.com
Parma–Lazio | Duello a stelle e strisce! Questa sera al Tardini va in scena Castellanos vs Cremaschi! Il Taty, ex NY City (134 presenze, 59 gol, 24 assist), sfida il talento dell’Inter Miami, cresciuto accanto a Messi e compagni. Due percorsi diversi, radici - facebook.com facebook
TRIS PARMA, golazo HAJ MOHAMED, si FERMA Baroni: Parma-Lazio 3-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights