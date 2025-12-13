Parma-Lazio proteste per l’espulsione di Zaccagni Marelli | Rosso eccessivo sarebbe stato corretto il giallo per imprudenza

L'espulsione di Zaccagni durante Parma-Lazio ha scatenato diverse polemiche. Marelli ha commentato che il rosso è stato eccessivo, suggerendo che sarebbe stato più appropriato un giallo per imprudenza. L'episodio ha influito sul andamento della partita, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori sulla correttezza della decisione arbitrale.

Fa discutere l’episodio che ha cambiato Parma -Lazio al Tardini: l’espulsione diretta di Mattia Zaccagni nel primo tempo lascia i biancocelesti in dieci e accende le proteste. Ecco le parole di Marelli sulla questione. La dinamica dell’azione. I biancocelesti restano in inferiorità numerica anche al Tardini, nel match contro il Parma valido per la quindicesima giornata di Serie A 202526. A lasciare il campo in anticipo è il capitano Mattia Zaccagni, alla prima espulsione della sua carriera nel massimo campionato. L’episodio chiave arriva al 42’ del primo tempo. In un duello lungo la fascia, Zaccagni entra in scivolata con la gamba alta e colpisce il centrocampista del Parma Estevez poco sotto il ginocchio. Ilnapolista.it Parma-Lazio, proteste per l’espulsione di Zaccagni. Marelli: «Rosso eccessivo, sarebbe stato corretto il giallo per imprudenza - Lazio l’espulsione diretta di Mattia Zaccagni nel primo tempo lascia i biancocelesti in dieci. ilnapolista.it

Rosso diretto a Zaccagni in Parma-Lazio, protestano i biancocelesti. Marelli: "Eccessivo, era da cartellino giallo" - Era successo all'Olimpico contro il Bologna, con il rosso a Mario Gila per proteste al 78', è accaduto nuovamente al Tardini contro il Parma nella 15ª giornata della Serie A 2025/26. msn.com

