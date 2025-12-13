Parma Lazio LIVE 0-1 | Noslin! Avanti in nove contro undici la Lazio! Ma ora attacca il Parma
Segui la cronaca live di Parma-Lazio, partita valida per la 15ª giornata di Serie A. La Lazio si trova in vantaggio grazie a Noslin, nonostante sia in inferiorità numerica. Un match tutto da vivere al Tardini, con emozioni e colpi di scena tra le due squadre.
Parma Lazio: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match del Tardini, valido per la 15a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18 Alle 18 in campo Parma Lazio allo stadio Tardini, match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 20252026. I padroni di casa, allenati da Cuesta, cercano punti salvezza . Calcionews24.com
LIVE Parma-Lazio 0-0: diagonale di Pellegrino, attento Provedel. Giallo a Valeri e Cancellieri - Ennesima percussione sulla sinistra di Valenti: il laterale del Parma mette in mezzo il pallone, Pellegrino lascia la palla all'accorrente Bernabé che - gazzetta.it
Parma-Lazio 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Lazio di sabato 13 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
#Parma 0-1 #Lazio : Tijjani Noslin puts the 9 men ahead! #ParmaLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
Arrivano le formazioni ufficiali per il match delle 18 tra Parma e Lazio! Ecco le scelte dei due allenatori - facebook.com facebook
13/02/2000 - Lazio 0 Parma 0 - Serie A 1999/2000