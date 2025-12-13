Parma Lazio 0-1 Sarri compie l’impresa in 9 uomini | partita folle al Tardini!

Nel 15° turno di Serie A, Parma e Lazio si sono affrontate in una sfida emozionante al Tardini, conclusa con la vittoria della Lazio per 1-0 nonostante l'inferiorità numerica. Una partita ricca di colpi di scena, con i biancocelesti che hanno saputo resistere e portare a casa il risultato in condizioni avverse.

di Giuseppe Colicchia Ecco com'è andata la sfida del 15° turno di Serie A. Una partita che sfida ogni logica quella andata in scena al Tardini. Il Parma getta alle ortiche un'occasione irripetibile, uscendo sconfitto in casa nonostante la doppia superiorità numerica. La gara sembrava in discesa per gli emiliani guidati dal tecnico Bernardo Cuesta dopo l'espulsione rimediata nel primo tempo dall'esterno Mattia Zaccagni e quella giunta al 77? per il centrocampista Toma Basic, colpevole di un fallo di reazione. Eppure, nel momento di massimo sforzo dei padroni di casa, arriva la beffa atroce.

Parma-Lazio 0-1 | 2 rossi a Zaccagni e Basic! Noslin segna in 9vs11 | OneFootball - 0: Noslin sfrutta un errore grave di Valenti che lascia scorrere il pallone in profondità, l'attaccante biancoceleste ruba palla, ... onefootball.com

#Parma 0-1 #Lazio : Tijjani Noslin puts the 9 men ahead! #ParmaLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Arrivano le formazioni ufficiali per il match delle 18 tra Parma e Lazio! Ecco le scelte dei due allenatori - facebook.com facebook

Parma - Lazio (0-1) Gli Highlights Serie A 2025 | Parma-Lazio | Parma vs Lazio | Gol Tijjani Noslin

