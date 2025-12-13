Parma-Lazio 0-1 | Noslin gela il Tardini i biancocelesti la vincono in nove

Nel match del Tardini, la Lazio conquista una vittoria decisiva contro il Parma, nonostante la squadra ospite giochi in inferiorità numerica. La rete di Noslin si rivela decisiva, regalando ai biancocelesti tre punti fondamentali in una partita intensa e combattuta.

Parma, 13 dicembre 2025 - Una vittoria eroica, non c'è altro modo di definire il successo laziale ai danni del Parma. La squadra di Sarri resiste dopo le due espulsioni di Zaccagni e Basic e con Noslin trova il coniglio in fondo al cilindro per vincere una gara complicatissima. Il giocatore olandese approfitta dell'errore di Valenti per realizzare la rete che mette i sigilli sullo 0-1 maturato allo stadio Tardini. Ko esante invece per i ducali, incapaci di sfruttare quasi 40 minuti con l'uomo in più e una decina addirittura con la doppia superiorità numerica.

