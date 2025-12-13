Parma-Lazio 0-1 LE PAGELLE | Valenti che pasticcio Pellegrino ci prova

Analisi delle valutazioni dei giocatori al termine di Parma-Lazio, match conclusosi con la vittoria ospite per 1-0. Le pagelle evidenziano le prestazioni chiave e gli episodi più significativi di una partita ricca di suspense e momenti decisivi. Ecco i giudizi individuali sui protagonisti scesi in campo.

Ecco le pagelle di Parma-Lazio 0-1Corvi 6 - Pronto su Cancellieri dopo una manciata di secondi, impreciso con i piedi. Fa un grande intervento poi su Basic e, alla fine, capitola dopo la dormita di Valenti. Britschgi 5,5 - In difficoltà contro Zaccagni, non riesce mai a sprigionare la sua corsa. Parmatoday.it Parma-Lazio 0-1: Noslin trascina i biancocelesti, in nove contro undici - La Lazio trova il successo in nove e si rilancia per la corsa in Europa. rainews.it

Lazio, successo storico: primo 0-1 in 9 contro 11 ai tempi del Var. Cataldi: «Credevamo di vincerla» - Una Lazio eroica espugna il Tardini di Parma e si rilancia in classifica, superando Sassuolo e Cremonese e salendo all’ottavo posto. ilmessaggero.it

