Parma Lazio 0-1 | follia al Tardini i biancocelesti vincono nel finale in 9 contro 11! Decide Noslin ecco com’è andata

Nel match del Tardini, Parma e Lazio si sfidano in una gara ricca di emozioni e colpi di scena. La Lazio conquista la vittoria all'ultimo minuto, nonostante la doppia inferiorità numerica dei biancocelesti. Decisivo Noslin, che permette ai capitolini di portare a casa i tre punti in una sfida caratterizzata da episodi sorprendenti e tanta tensione.

Parma Lazio 0-1: pazzesco al Tardini, la squadra di Sarri vince nel finale in 9 contro 11! Decisivo Noslin, com'è andata. Una partita folle, illogica e destinata a rimanere nella memoria dei tifosi biancocelesti. Allo stadio "Ennio Tardini", la Lazio compie un vero e proprio miracolo sportivo, battendo il Parma per 1-0 nonostante una doppia inferiorità numerica durata per tutto il finale di gara. La squadra di Maurizio Sarri, capace di soffrire e di colpire nell'unico momento propizio, porta a casa una vittoria che vale oro, firmata dalla giocata solitaria di un subentrato. La follia di Zaccagni e Basic: Lazio in 9.

Parma-Lazio 0-1: Noslin gela il Tardini, i biancocelesti la vincono in nove - Una vittoria eroica, non c'è altro modo di definire il successo laziale ai danni del Parma. sport.quotidiano.net

