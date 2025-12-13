Parma-Lazio 0-1 biancocelesti la vincono in nove grazie a Noslin

La Lazio conquista una difficile vittoria 1-0 contro il Parma al Tardini, terminando la partita in nove uomini. La rete decisiva è firmata da Noslin, mentre le espulsioni di Zaccagni e Basic complicano ulteriormente la situazione per i biancocelesti. Un risultato che evidenzia la determinazione e la resilienza della squadra di fronte a circostanze avverse.

(Adnkronos) – La Lazio trova una vittoria importante e quasi eroica al Tardini, per 0-1 con il Parma, finendo la gara in nove uomini, per le espulsioni di Zaccagni nel primo tempo e di Basic nel secondo. A decidere la sfida la rete di Noslin, da poco entrato, all'82' con la formazione di Cuesta con .

Parma-Lazio 0-1: Noslin gela il Tardini, i biancocelesti la vincono in nove - Una vittoria eroica, non c'è altro modo di definire il successo laziale ai danni del Parma. sport.quotidiano.net

