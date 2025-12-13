Parma-Lazio 0-1 biancocelesti in 9 vincono con gol di Noslin

La Lazio conquista una vittoria fondamentale al Tardini contro il Parma, terminando la partita in nove uomini grazie alle espulsioni di Zaccagni e Basic. Il gol decisivo di Noslin permette ai biancocelesti di portare a casa tre punti in una sfida difficile e caratterizzata da grande carattere e determinazione.

(Adnkronos) – La Lazio trova una vittoria importante e quasi eroica al Tardini, per 0-1 con il Parma, finendo la gara in nove uomini, per le espulsioni di Zaccagni nel primo tempo e di Basic nel secondo. A decidere la sfida la rete di Noslin, da poco entrato, all'82' con la formazione di Cuesta con . Periodicodaily.com Parma-Lazio 0-1: i biancocelesti vincono in 9 uomini - In 9 uomini per via delle espulsioni di Zaccagni (nel primo tempo) e di Basic (nella ripresa), a ... sport.sky.it

Parma-Lazio diretta Serie A: Noslin trascina Sarri in nove - Imbucata di Cataldi profonda per Noslin, che resiste alla carica di Valenti. corrieredellosport.it

Parma-Lazio, rosso diretto a Zaccagni: cosa è successo in campo. Infuria la polemica - facebook.com facebook

#Parma 0-1 #Lazio : Tijjani Noslin puts the 9 men ahead! #ParmaLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

? ¡VICTORIA HEROICA! | Parma 0-1 Lazio | Serie A 2025 | Jornada 15 | HIGHLIGHTS

Video ? ¡VICTORIA HEROICA! | Parma 0-1 Lazio | Serie A 2025 | Jornada 15 | HIGHLIGHTS Video ? ¡VICTORIA HEROICA! | Parma 0-1 Lazio | Serie A 2025 | Jornada 15 | HIGHLIGHTS