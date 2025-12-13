Parma la delusione di Cuesta | Giornata pesante ma non temo conseguenze

Dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Lazio, il tecnico del Parma, Cuesta, esprime la sua delusione. La partita, segnata dall'espulsione di due giocatori della Lazio, ha visto i ducali soccombere in una giornata difficile, ma il tecnico non teme conseguenze future, commentando con realismo l'evento.

Il tecnico dei ducali commenta la batosta della sconfitta interna con la Lazio arrivata in doppia superiorità numerica C’è tanta delusione in casa Parma dopo la bruciante sconfitta contro la Lazio arrivata in superiorità numerica, doppia per i rossi a Zaccagni e Basic. La rete di Noslin decide la gara del Tardini mettendo ulteriormente in mostra le difficoltà della squadra di Cuesta, che nel postpartita ne ha parlato in conferenza stampa: “Niente gol su azione? È un nostro focus, ma non dobbiamo dimenticare le situazioni che abbiamo vissuto che ci hanno fatto scontrare con altre cose. Abbiamo avuto infortuni, cambiato moduli. Calciomercato.it

