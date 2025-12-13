Parma in pensiero per Ndiaye | accertamenti a Londra per il difensore

Il Parma è preoccupato per le condizioni di Abdoulaye Ndiaye, che ha viaggiato a Londra per sottoporsi a accertamenti specialistici. Il difensore si sta confrontando con problemi di pubalgia e la società sta monitorando attentamente la sua situazione per valutare eventuali interventi o tempi di recupero.

Abdoulaye Ndiaye è volato a Londra per un consulto specialistico in merito alla pubalgia di cui soffre. Il difensore del Parma Calcio si è recato presso la Maya Clinic, accompagnato dal dottor Giulio Pasta, responsabile medico del Club e si è sottoposto a una serie di visite ed esami specifici. Parmatoday.it Parma, valutazioni in corso su Ndiaye del Troyes - La società, infatti, sta valutando Abdoulaye Ndiaye, difensore classe 2002 del Troyes. gianlucadimarzio.com Parma, offerti 8 milioni di euro al Troyes per Ndiaye: trattativa in dirittura d'arrivo - Tra i giocatori che il Parma ha nel suo mirino per rinforzare la propria squadra e consegnare un elemento in più al nuovo allenatore Cuesta, c'è anche Abdoulaye Ndiaye (22 anni), difensore centrale ... tuttomercatoweb.com IL PENSIERO - Giovinco: "Un club come il Parma è il miglior posto dove un giovane può crescere” ift.tt/whdrcMq x.com Parma al mattino ha un’energia viva, semplice, autentica che riflette il carattere di chi la abita. È tra le sue strade e tra i banchi del mercato che nasce il primo pensiero della giornata in cucina. Una città che ha tanto da offrire, una cornice che ispira, sostiene e - facebook.com facebook