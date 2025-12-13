Parma i convocati di Cuesta per la sfida contro la Lazio | ecco la lista completa dei ducali

Ecco la lista completa dei convocati del Parma, guidato da Carlos Cuesta, in vista della sfida contro la Lazio. A poche ore dal calcio d’inizio, il tecnico ha annunciato i giocatori disponibili per la partita, avvicinandosi al fischio d’inizio con tutte le carte in regola.

Parma, i convocati del tecnico dei ducali Cuesta per la partita contro la Lazio: la lista completa, i dettagli Parma e Lazio si avvicinano al calcio d’inizio e, a poche ore dal match, Carlos Cuesta ha reso nota la lista dei convocati. Il tecnico crociato ha ufficializzato l’elenco completo dei giocatori a disposizione L’allenatore Carlos Cuesta ha . Calcionews24.com

Parma-Lazio, i convocati di Cuesta per la sfida contro i biancocelesti - A poche ore dal match del tardini, il tecnico dei gialloblù dirama i giocatori che prenderanno parte alla sfida ... laziopress.it